Παναθηναϊκός: Στην Κροατία ο Βρανόπουλος, δίπλα στην ομάδα πόλο

Ο Πρόεδρος του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου ταξίδεψε σήμερα το πρωί για το Σπλιτ προκειμένου να βρεθεί δίπλα στον Δημήτρη Μάζη και τους παίκτες του.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 14-15 της Γιαντράν και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League στο πόλο ανδρών.

Το «τριφύλλι» έκανε αυτό που έπρεπε στην πρεμιέρα του τρίτου ομίλου και πλέον στρέφει την προσοχή του στο ματς με τη Χόνβεντ (19/9, 21:00). Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ήταν ο Δημήτρης Νικολαΐδης με τέσσερα τέρματα και από τρία πέτυχαν οι Κοπελιάδης και Καλογερόπουλος.

Το «τριφύλλι» πήρε μια μεγάλη νίκη κόντρα στη Γιαντράν και στο πλευρό της ομάδας βρισκόταν ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Δημήτρης Βρανόπουλος.