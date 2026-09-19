Καμπαρό: «Στον Ολυμπιακό υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι παίκτες»

Ο Τιμοτέ Λουαού – Καμπαρό μετά τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Ντουμπάι, μίλησε για τον τελικό του Super Cup της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν πολύ ταλέντο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη νίκη επί της Ντουμπάι: «Δεν ξεκινήσαμε καλά, οπότε έπρεπε να βρούμε τον τρόπο να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Τα καταφέραμε πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, μείναμε ενωμένοι και κρατηθήκαμε ζωντανοί στη διεκδίκηση της νίκης.

Εκείνοι σημείωσαν πολλά δύσκολα σουτ, καθώς πρόκειται για μια ιδιαίτερα ταλαντούχα ομάδα που θα είναι δύσκολο να την κερδίσει οποιοσδήποτε μέσα στη σεζόν. Είμαι πολύ χαρούμενος για την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα μου. Το ζητούμενο είναι να παραμένουμε πιστοί στο πλάνο μας.

Για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό: «Πάμε στο επόμενο παιχνίδι με στόχο να μείνουμε ενωμένοι και να χτίσουμε την αυτοπεποίθησή μας. Στον Ολυμπιακό υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι παίκτες και αγωνίζονται σε πιο αργό τέμπο.

Εμείς θα πρέπει να φανούμε πιο σκληροί και να επιβάλουμε το παιχνίδι μας. Θεωρώ πως θα είμαστε μια πολύ δύσκολη ομάδα για κάθε αντίπαλο και θα είμαστε σε θέση να κερδίσουμε τον οποιονδήποτε».