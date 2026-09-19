Επιστρέφει ο Καρέτσας: Στην αποστολή της Ντόρτμουντ για το ματς με Στουτγκάρδη

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει αφήσει πίσω του το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο Καρέτσας, μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε στο κυκλοφορικό σύστημα, πέρασε από εξονυχιστικούς ελέγχους από το ιατρικό τιμ της Ντόρτμουντ, λαμβάνοντας το «Ok» για να επιστρέψει στη δράση.

Έτσι, ο νεαρός Έλληνας διεθνής συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ντόρτμουντ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Στουτγκάρδη το Σάββατο (19/9, 19:30), σε μια εξέλιξη που αφορά και την Εθνική.

Δεδομένου ότι ο Καρέτσας είναι διαθέσιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, είναι «ετοιμοπόλεμος» και για τις αναμετρήσεις της Εθνικής στο Nations League.