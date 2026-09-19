Κάρικ: «Χρειαζόμαστε χρόνο για να έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τόνισε ότι χρειάζεται χρόνο για να πετύχει τα αποτελέσματα που θέλει με την ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Νομίζω ότι θα χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος από ένα ή δύο παιχνίδια για να έρθουν τα αποτελέσματα. Πέρα από όλα αυτά, για μένα είναι άσχετο. Γνωρίζω τον σύλλογο, γνωρίζω τον ρόλο μου, γνωρίζω τι απαιτείται εδώ όσον αφορά το να αγωνιζόμαστε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

Όσον αφορά το μέλλον και την ιδιοκτησία και το πόσο χρόνο έχω, πραγματικά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Το να το σκέφτομαι στη θέση που βρίσκομαι είναι γελοίο. Δεν είναι καν στο ραντάρ μου. Πρέπει να αποδίδουμε και έχουμε μπροστά μας πολλά παιχνίδια για τα οποία πρέπει να προετοιμαστούμε.