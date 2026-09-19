Νέα εποχή στο Βέλγιο: Οι πρώτες επιλογές του Φαν Μπόμελ και οι μεγάλες απουσίες

Ο Μαρκ φαν Μπόμελ έκανε την Παρασκευή (18/9) τις πρώτες του επιλογές ως ομοσπονδιακός τεχνικός του Βελγίου, ανακοινώνοντας την 28μελή αποστολή για τα τέσσερα παιχνίδια του Nations League.

Ο Ολλανδός προπονητής κράτησε τον βασικό κορμό της ομάδας που συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ παράλληλα έδωσε την ευκαιρία σε οκτώ ποδοσφαιριστές που δεν είχαν βρεθεί στην αποστολή για τη διοργάνωση στον Καναδά, το Μεξικό και τις ΗΠΑ.

Το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, τη Γαλλία δύο φορές και την Τουρκία, σε ένα πρόγραμμα που ξεκινά στις 25 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 5 Οκτωβρίου.

Η σημαντικότερη απουσία είναι αυτή του Τιμπό Κουρτουά. Ο 34χρονος τερματοφύλακας ζήτησε να μην αγωνιστεί στα συγκεκριμένα παιχνίδια, προκειμένου να διαχειριστεί τον χρόνο συμμετοχής του.

Εκτός αποστολής έμεινε και ο Ζερεμί Ντοκού, ο οποίος θεωρούνταν σημαντικό κομμάτι της ομάδας στο Μουντιάλ, αλλά δεν κατάφερε να ξεχωρίσει στη διοργάνωση. Ο παίκτης ταλαιπωρείται από τραυματισμό, όπως και ο Αμαντού Ονάνα.

Η αποστολή του Βελγίου:

Τερματοφύλακες: Τζάρι Ντε Μπούσερ, Σεν Λάμενς, Μάικ Πέντερς, Μάαρτεν Βάντεφορντ

Αμυντικοί: Τίμοθι Καστάνιε, Ζένο Ντεμπάστ, Μαξίμ Ντε Κάιπερ, Κόνι Ντε Βίντερ, Μπράντον Μεχελέ, Νέιθαν Ενγκόι, Κυριάνι Σάμπε, Χοακίν Σέις, Αρτούρ Τεάτε

Μέσοι: Κέβιν Ντε Μπρόινε, Μαντέλα Κεϊτά, Ρομέο Λάβια, Νικολάς Ράσκιν, Γιούρι Τίλεμανς, Χανς Βανάκεν

Επιθετικοί: Σαρλ Ντε Κετελάρ, Ματίας Φερνάντες-Πάρντο, Μαλίκ Φοφανά, Μίκα Γκοντς, Ρομέλου Λουκάκου, Ντοντί Λουκεμπάκιο, Ντιέγκο Μορέιρα, Λόις Οπεντά, Λεάντρο Τροσάρ