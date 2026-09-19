Θρήνος στο ιταλικό ποδόσφαιρο: Έφυγε σε ηλικία 83 ετών ο θρυλικός Σάντρο Ματσόλα

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε το ιταλικό ποδόσφαιρο και η οικογένεια της Ίντερ, στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Σάντρο Ματσόλα.

O εμβληματικός αρχηγός της Ίντερ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 83 ετών τα ξημερώματα του Σάββατου (19/9), με τους «νερατζούρι» να εκδίδουν ένα συγκινητικό συλλυπητήριο μήνυμα.

Αναλυτικά το μήνυμα της Ίντερ:

«Υπάρχουν εκείνοι που μπαίνουν στην ιστορία. Και υπάρχουν εκείνοι που γίνονται η ίδια η ιστορία της Ίντερ. Από νεαρός παίκτης της Ίντερ μέχρι αιώνιο σύμβολο, ο Σάντρο Ματσόλα διέσχισε γενιές, κερδίζοντας, συγκινώντας και μεταδίδοντας την αγάπη για αυτά τα χρώματα.

Λάμπει στο γήπεδο, λάμπει και τώρα, το αστέρι με το μουστάκι. Ο οποίος, όπως έχει πει πολλές φορές, είχε μια και μοναδική, τελευταία επιθυμία: «Να με θυμούνται ως έναν καλό άνθρωπο, που δίνει πάντα τον καλύτερό του εαυτό, ακόμα και όταν φαίνεται αδύνατο».

O θρυλικός Σάντρο Ματσόλα, αγωνίστηκε όλη του την ζωή στην Ίντερ (από το 1960 έως το 1977), κατακτώντας με τους «νερατζούρι», τέσσερα πρωταθλήματα, δύο Champions League, δύο Coppa Italia, ενώ στέφθηκε και πρωταθλητής Ευρώπης με την Ιταλία το 1968.