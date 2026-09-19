Πρόβλημα με Στόουνς στην Ίντερ

Σημαντική απώλεια για την Ίντερ, καθώς ο Τζον Στόουνς θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον έναν μήνα, λόγω μυϊκού τραυματισμού στον αριστερό μηρό.

Πλήγμα στην Ίντερ με τον Τζον Στόουνς να τίθεται εκτός αγωνιστικής δράσης για «τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες», όπως γνωστοποίησε ο προπονητής της ιταλικής ομάδας, Κρίστιαν Κίβου.

Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός τραυματίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Ουντινέζε και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό μηρό.

Ως εκ τούτου, ο 32χρονος διεθνής στόπερ θα απουσιάσει από το αυριανό ντέρμπι με τη Ρόμα στο «Ολίμπικο», ενώ εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμος ξανά για την αναμέτρηση με την Πάρμα, στις 10 Οκτωβρίου.

Η απουσία του Στόουνς αποτελεί σημαντικό αγωνιστικό πρόβλημα για τον Κίβου, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση στο κέντρο της άμυνας της Ίντερ μέχρι την επιστροφή του Άγγλου.