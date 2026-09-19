Οι πρώτες κλήσεις του Μαντσίνι στη νέα εποχή της Εθνικής Ιταλίας

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι ξεκινά τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της εθνικής Ιταλίας προχωρώντας σε εκτεταμένες αλλαγές, καθώς ανακοίνωσε την Παρασκευή (18/9) μία διευρυμένη αποστολή 34 ποδοσφαιριστών για τα παιχνίδια του Nations League.

Ο Μαντσίνι επέστρεψε στον πάγκο έπειτα από ένα ταραχώδες καλοκαίρι για την ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Ανέλαβε την τεχνική ηγεσία μετά την αποχώρηση του Τζενάρο Γκατούζο, ενώ νωρίτερα είχε καταρρεύσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η προσπάθεια πρόσληψης του Αντρέα Πίρλο, υπό το βάρος έντονων αντιδράσεων για τις εμπορικές σχέσεις του με ρωσική στοιχηματική εταιρεία.

Εννέα ποδοσφαιριστές κλήθηκαν για πρώτη φορά στην ανδρική εθνική ομάδα, μεταξύ των οποίων ο δεξιός μπακ της Μπρέντφορντ, Μάικλ Καγιόντε, ο αμυντικός της Μόντσα, Έντι Κουάιντο, ο Σαμουέλε Ινάτσιο της Ντόρτμουντ και ο εξτρέμ Μοχάμεντ Άλι Ζομά, ο οποίος αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Bundesliga με τη Νυρεμβέργη.

Αναλυτικά η αποστολή της Ιταλίας:

Τερματοφύλακες: Μάρκο Καρνεζέκι (Αταλάντα), Τζανλουίτζι Ντοναρούμα (Μάντσεστερ Σίτι), Μάσιμο Πεσίνα (Μπολόνια), Γκουλιέλμο Βικάριο (Γιουβέντους)

Αμυντικοί: Όνεστ Αχανόρ (Κρίσταλ Πάλας), Αλεσάντρο Μπαστόνι (Ίντερ), Ρικάρντο Καλαφιόρι (Άρσεναλ), Ντιέγκο Κόπολα (Παρί FC), Τζοβάνι Ντι Λορέντσο (Νάπολι), Φεντερίκο Ντιμάρκο (Ίντερ), Ντανιέλε Γκιλάρντι (Ρόμα), Μάικλ Καγιόντε (Μπρέντφορντ), Έντι Κουάιντο (Μόντσα), Τζανλούκα Μαντσίνι (Ρόμα), Τζόρτζιο Σκαλβίνι (Αταλάντα)

Μέσοι: Νικολό Μπαρέλα (Ίντερ), Μπράιαν Κριστάντε (Ρόμα), Ίσα Ντουμπιά (Σπόρτινγκ CP), Νικολό Φατζόλι (Φιορεντίνα), Ντάβιντε Φρατέζι (Λάτσιο), Ρολάντο Μαντραγκόρα (Τορίνο), Αλεσάντρο Ρομάνο (Κάλιαρι), Σάντρο Τονάλι (Τότεναμ)

Επιθετικοί: Νικολό Καμπιάγκι (Μπολόνια), Φραντσέσκο Εσπόζιτο (Ίντερ), Σεμπαστιάνο Εσπόζιτο (Σασουόλο), Σαμουέλε Ινάτσιο (Ντόρτμουντ), Μόιζε Κεν (Κόμο), Ντανιέλε Μαλντίνι (Κάλιαρι), Τζάκομο Ρασπαντόρι (Αταλάντα), Τζανλούκα Σκαμάκα (Αταλάντα), Αντόνιο Βεργκάρα (Νάπολι), Νικολό Τζανιόλο (Ουντινέζε), Μοχάμεντ Άλι Ζομά (Νυρεμβέργη)