Κόντης στους παίκτες του ΟΦΗ: «Οι μεγάλες ομάδες πανηγυρίζουν για λίγο...»

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, θέλησε να προσγειώσει τους ποδοσφαιριστές του μετά τη μεγάλη νίκη επί της Χόφενχαϊμ, στρέφοντας την προσοχή του στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης.

Αναλυτικά όσα είπε στην ομιλία του προς τους ποδοσφαιριστές του:

«Παιδιά για μια ακόμα φορά θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια. Κάνατε περήφανους, πρώτα απ' όλα τους εαυτούς σας, εμάς, αλλά και τους φιλάθλους μας. Οι μεγάλες ομάδες όμως πανηγυρίζουν για λίγο και αμέσως κοιτούν τον επόμενο στόχο. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε κι εμείς.

Από σήμερα αφήνουμε πίσω τη νίκη με τη Χόφενχαϊμ και κοιτάμε μόνο τον Αστέρα. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι κόντρα σε μια ομάδα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και πρέπει πλέον όλη η προσοχή μας να είναι εκεί. Ξεχνάμε το ματς της Πέμπτης και κοιτάμε μόνο την Κυριακή».