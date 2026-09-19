Αδιανόητος Κέιν: Έφτασε τα 101 γκολ σε 98 ματς στην Bundesliga!

Ο Άγγλος στράικερ της Μπάγερν Μονάχου, κατέγραψε ακόμη ένα μυθικό ρεκόρ με την φανέλα των Βαυαρών, ξεπερνώντας επίδοση του Ντίτερ Μίλερ που κρατούσε από το 1970!

Η Μπάγερν διέλυσε με 7-0 την Ουνιόν Βερολίνου, σε ένα βράδυ που είχε τη «σφραγίδα» του Χάρι Κέιν, ο οποίος ξεπέρασε τα 100 γκολ (!) με τους Βαυαρούς σε 98 επίσημα παιχνίδια πρωταθλήματος από το 2023 μέχρι σήμερα!

Ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που κρατούσε ο Ντίτερ Μίλερ από τη δεκαετία του 1970, την στιγμή που ευστόχησε στο 39ο λεπτό στο πέναλτι που κέρδισε ο Ολίσε κι έκανε το 2-0 κόντρα στην Ουνιόν. Και λίγο αργότερα, στο 54', σημειώνοντας άλλο ένα τέρμα, έφτασε πλέον τα 101 γκολ, μεγαλώνοντας κι άλλο τον «μύθο» του.