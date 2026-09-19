Αλόνσο: «Πρέπει να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας»

Ο Τσάμπι Αλόνσο μετά την ήττα της Τσέλσι από την Μπρέντφορντ, τόνισε ότι η ομάδα του θα πρέπει να βελτιωθεί σε όλα τα επίπεδα, αν θέλει να διεκδικήσει κάτι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τα πρόσφατα αποτελέσματα: «Πρόκειται για τα πάντα. Πρόκειται για την νοοτροπία, το ποδόσφαιρο και τα τακτικά στοιχεία που πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε σε όλους τους τομείς. Μπορούμε να τα πάμε πολύ καλύτερα».

Για τα πολλά γκολ που δέχεται η Τσέλσι: «Έχουμε χάσει την συνέπειά μας, την ανταγωνιστική μας νοοτροπία που χρειαζόμασταν στο δεύτερο ημίχρονο. Οι μικρές λεπτομέρειες μπορούν να είναι καθοριστικές.

Πρέπει να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον και να ξέρουμε ότι πρέπει να δουλέψουμε και να βελτιωθούμε γιατί υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος μπροστά».