WRC: Στη Σαρδηνία το κλείσιμο της σεζόν – Ματαιώθηκε της Σαουδικής Αραβίας

Αλλαγές στο καλεντάρι του WRC καθώς ματαιώθηκε το Ράλλυ που θα έκλεινε τη σεζόν του 2026 στη Σαουδική Αραβία και το τέλος θα πραγματοποιηθεί στη Σαρδηνία.

Ματαιώθηκε το Ράλλυ που θα έκλεινε τη σεζόν 2026 του WRC στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσε η FIA, που ήταν προγραμματισμένο για τις 12-15 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, η αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή άλλαξε τα δεδομένα και λόγω δυσκολίας μετακίνησης και μεταφοράς υλικών η αυλαία της σεζόν δεν θα πέσει εν τέλει στη χώρα της Ασίας.

Παράλληλα, κάτι ακόμα που οδήγησε στην εν λόγω απόφαση ήταν και η στάση των εργοστασιακών ομάδων, καθώς Toyota και Hyundai είχαν γνωστοποιήσει στη FIA ότι, με βάση τις εταιρικές ταξιδιωτικές οδηγίες τους, δεν μπορούσαν να στείλουν μέλη των ομάδων τους στη Σαουδική Αραβία. Η M-Sport Ford εμφανιζόταν αρχικά διατεθειμένη να ταξιδέψει, όμως οι εξελίξεις και οι αναθεωρημένες ταξιδιωτικές οδηγίες δεν άφησαν περιθώριο για τη διεξαγωγή του αγώνα.

🚨 BREAKING NEWS 🚨



Rally Italia Sardegna will host the final round of the 2026 FIA World Rally Championship 🇮🇹



Rally Saudi Arabia will not form part of this year’s WRC calendar due to ongoing regional developments affecting logistical arrangements.



The event will still… pic.twitter.com/vOjckBzo98 — FIA (@fia) September 17, 2026

Στη Σαρδηνία το… κλείσιμο

Με αφορμή τη ματαίωση του αγώνα στην Τζέντα, το φινάλε του πρωταθλήματος θα γίνει στη Σαρδηνία από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου, χωρίς να αντικατασταθεί το Ράλλυ της Σαουδικής Αραβίας, παρότι είχε πέσει στο τραπέζι το σενάριο να πέσει η αυλαία στην Καταλονία.

Έτσι, καθώς ο αγώνας της Χιλής ήταν ο 12ος αγώνας της σεζόν, η ακύρωση του προγραμματισμένου φινάλε στην Τζέντα σημαίνει ότι απομένει μόνο ένας γύρος για την ολοκλήρωση του WRC 2026: το Ράλλυ Ιταλίας.

Toyota makes it 10 and joins Lancia in the history books 📖#WRC pic.twitter.com/w9ML1SLY4k — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 17, 2026

Ο αγώνας θα γίνει, χωρίς να μετρά στο WRC

Παρόλα αυτά, Το Ράλλυ στην Τζέντα δεν ακυρώνεται συνολικά, καθώς θα διεξαχθεί στις 12-15 Νοεμβρίου, μετρώντας όμως αποκλειστικά για το Πρωτάθλημα Ράλλυ Μέσης Ανατολής της FIA, το MERC. Η FIA, ο WRC Promoter και οι Σαουδάραβες διοργανωτές επιμένουν ότι η ακύρωση δεν συνδέεται με την ετοιμότητα της διοργάνωσης και ο στόχος παραμένει η επιστροφή του αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ το 2027, με τις διαδικασίες να έχουν ήδη προχωρήσει.

Η αλλαγή αυτή στο αγωνιστικό πρόγραμμα του WRC χρειάζεται απλώς την τυπική έγκριση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA.