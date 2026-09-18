Απίθανο: Ο ΟΦΗ κέρδισε αντίπαλο με 15 φορές μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία!

Ασύλληπτη η διαφορά στη χρηματιστηριακή αξία με την Χόφενχαϊμ, την οποία ο ΟΦΗ έριξε στο καναβάτσο.

Οι Κρητικοί πανηγύρισαν μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές νίκες της ιστορίας τους, στο παρθενικό παιχνίδι τους σε ευρωπαϊκούς ομίλους, επικρατώντας με 2-0 της Χόφενχαϊμ.

Μία ομάδα που αγωνίζεται σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με χρηματιστηριακή αξία που ξεπερνάει τα 280 εκατ. ευρώ, μακράν μεγαλύτερη από κάθε άλλη ελληνική ομάδα.

Για να αντιληφθεί κανείς τη διαφορά, μόνο ο επιθετικός Φίσνικ Ασλάνι που ήρθε από τον πάγκο του γερμανικού συλλόγου, έχει αξία 35 εκατ. ευρώ, δύο φορές εκείνης του ΟΦΗ!

Συνολικά η Χόφενχαϊμ κοστολογείται στα 15 φορές περισσότερο από τον ΟΦΗ των 18+ εκατ. ευρώ με βάση το transfermarkt, αλλά για ακόμα μία φορά αποδείχτηκε ότι στο ποδόσφαιρο πολλές φορές τα νούμερα πηγαίνουν στα... σκουπίδια και στο χορτάρι υπάρχουν άλλα πράγματα που μπορεί να μετρήσουν περισσότερο: το πλάνο, το πάθος, η καρδιά και η ποδοσφαιρική ευφυία.