Δυνατό τεστ απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα για τον Άρη

Ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα (20:00) σε ένα δυνατό τεστ ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν και έχει μπροστά του ένα δύσκολο τεστ. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα αντιμετωπίσει στο Βελιγράδι τον Ερυθρό Αστέρα, με το τζάμπολ του ματς να γίνεται στις 20:00.

Μάλιστα, στην αποστολή βρίσκεται και ο Άνταμ Μοκόκα, με την συμμετοχή του βέβαια να κρίνεται λίγο πριν την έναρξη του ματς. Από την άλλη, εκτός παραμένουν οι Στέφαν Γιόβιτς, Στέλιος Πουλιανίτης και Γιώργος Τανούλης, με τους δύο πρώτους να είναι κοντά στην επιστροφή τους στις προπονήσεις.