ΟΦΗ: Τρέλανε την Ευρώπη και έφτασε το 42,7% για πρόκριση στην επόμενη φάση

Απίθανη είναι η αύξηση των πιθανοτήτων του ΟΦΗ για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League, μετά τη νίκη επί της Χόφενχαϊμ.

Ούτε... βαθμό δεν έδιναν στον ΟΦΗ οι προβλέψεις του υπερυπολογιστή του Football Meets Data στη League Phase του Europa League, αλλά οι Κρητικοί φρόντισαν να τους κουζουλάνουν όλους από την πρώτη αγωνιστική.

Η νίκη της ομάδας του Χρήστου Κόντη με 2-0 επί της Χόφενχαϊμ χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη έκπληξη της χθεσινής βραδιάς στο Europa League, καθώς κανένας δεν την περίμενε. Ο ΟΦΗ, έχοντας μικρή παρουσία τα προηγούμενα χρόνια, είχε τοποθετηθεί στον πάτο των πιθανοτήτων για πρόκριση στην 24άδα. Μετά το χθεσινό αποτέλεσμα όμως, αύξησε δραματικά τις ελπίδες του να περάσει στην επόμενη φάση.

Συγκεκριμένα, στα δεδομένα του Football Meets Data μετά την πρώτη αγωνιστική, ο ΟΦΗ βρίσκεται στην 25η θέση, με 42,7% πιθανότητες να βρεθεί στην 24άδα.