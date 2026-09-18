Ολυμπιακός, Φενέρ, Ντουμπάι και Ρεάλ παλεύουν για το πρώτο Euroleague Super Cup

Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν το πρώτο Super Cup της Euroleague. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει σήμερα (18/9) με τους δύο ημιτελικούς.
Το πρώτο ματς στο Άμπου Ντάμπι θα είναι αυτό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενερμπαχτσέ, με το τζάμπολ να γίνεται στις 17:00. Λίγες ώρες αργότερα (20:00), Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθούν στον δεύτερο ημιτελικό.
Ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί στις 19/9 και ώρα 20:00. Τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από το Nova Sports 4.
Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ 17:00
Ντουμπάι - Ρεάλ Μαδρίτης 20:00