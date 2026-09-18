Ολυμπιακός, Φενέρ, Ντουμπάι και Ρεάλ παλεύουν για το πρώτο Euroleague Super Cup

Το πρώτο Super Cup της Euroleague θα ξεκινήσει σήμερα (18/9) με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Φενερμπαχτσέ και τη Ντουμπάι να κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν το πρώτο Super Cup της Euroleague. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει σήμερα (18/9) με τους δύο ημιτελικούς.

Το πρώτο ματς στο Άμπου Ντάμπι θα είναι αυτό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενερμπαχτσέ, με το τζάμπολ να γίνεται στις 17:00. Λίγες ώρες αργότερα (20:00), Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθούν στον δεύτερο ημιτελικό.

Ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί στις 19/9 και ώρα 20:00. Τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από το Nova Sports 4.

Ολυμπιακός - Φενερμπαχτσέ 17:00

Ντουμπάι - Ρεάλ Μαδρίτης 20:00