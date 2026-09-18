Μπαπέ: «Πολύ ταλαντούχος ο Λαμίν Γιαμάλ, θα κάνει μεγάλη καριέρα»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Κιλιάν Μπαπέ για τον Λαμίν Γιαμάλ, με τον Γάλλο στράικερ να αποθεώνει και τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ.

«Είναι ένας παίκτης με πολύ ταλέντο και έχω την αίσθηση ότι θα κάνει μεγάλη καριέρα. Του εύχομαι, μαζί με την οικογένειά του και τους αγαπημένους του, τα καλύτερα», ανέφερε ο Μπαπέ για τον νεαρό σταρ της Μπαρτσελόνα.

Όσον αφορά τον Φλορεντίνο Πέρεθ, ο Κιλιάν Μπαπέ αποθέωσε τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας ότι ήταν ένας από τους κύριους λόγους που επέλεξε να αγωνιστεί στους Μαδριλένους.

«Ο Φλορεντίνο Πέρεθ είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Έχει μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι παίζω για την Ρεάλ Μαδρίτης. Μου έλεγε πάντα ότι μια μέρα θα παίξω για την Ρεάλ Μαδρίτης. Πρέπει να τον ευχαριστήσω για όλα όσα έχει κάνει για μένα», ανέφερε ο Μπαπέ.