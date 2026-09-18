FMD: Ο ΟΦΗ ήταν ο μεγαλύτερος κερδισμένος στην 1η αγωνιστική του Europa League

Το Football Meets Data παρουσίασε τα δεδομένα για την 24αδα του Europa League, μετά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στην League Phase, με τον ΟΦΗ να είναι ο μεγαλύτερος κερδισμένος.

Οι Κρητικοί επιβλήθηκαν με 2-0 της Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο και μετά από αυτό το ιστορικό αποτέλεσμα, ο ΟΦΗ αύξησε κατά 26% τις πιθανότητές του να βρεθεί στην 24αδα και να προκριθεί στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Μεγάλη κερδισμένη ήταν και η Τορέενσε, που αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, μετά την τεράστια νίκη της στην έδρα της Λίλεστρομ να αυξάνει τις πιθανότητές της κατά 22%.

Οι Νορβηγοί αντίθετα, ήταν οι μεγάλοι χαμένοι της αγωνιστικής, αφού οι πιθανότητες για να βρεθούν στην 24αδα, μειώθηκαν κατά 21% μετά το αδιανόητο κάζο που υπέστη από την Τορέενσε.