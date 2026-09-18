FMD: Ο ΟΦΗ ήταν ο μεγαλύτερος κερδισμένος στην 1η αγωνιστική του Europa League

Οι Κρητικοί επιβλήθηκαν με 2-0 της Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο και μετά από αυτό το ιστορικό αποτέλεσμα, ο ΟΦΗ αύξησε κατά 26% τις πιθανότητές του να βρεθεί στην 24αδα και να προκριθεί στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.
Μεγάλη κερδισμένη ήταν και η Τορέενσε, που αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, μετά την τεράστια νίκη της στην έδρα της Λίλεστρομ να αυξάνει τις πιθανότητές της κατά 22%.
Οι Νορβηγοί αντίθετα, ήταν οι μεγάλοι χαμένοι της αγωνιστικής, αφού οι πιθανότητες για να βρεθούν στην 24αδα, μειώθηκαν κατά 21% μετά το αδιανόητο κάζο που υπέστη από την Τορέενσε.
[🟠 UEFA Europa League - Top 24 race after MD1]— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 17, 2026
📈 Biggest winners:
+26% 🇬🇷 OFI Crete
+22% 🇵🇹 Torreense
+21% 🇨🇿 Sparta Prague
+20% 🇭🇺 Ferencváros
+19% 🇧🇪 Union SG
+18% 🇨🇾 Omonia Nicosia
+17% 🇦🇹 RB Salzburg
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📉 Biggest losers:
-21% 🇳🇴 Lillestrøm
-19% 🏴 Celtic
-17% 🇨🇿… pic.twitter.com/X3x1CnKt2r