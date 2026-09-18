Οι Πέλικανς «έδεσαν» με νέο συμβόλαιο τον Σαντίκ Μπέι

Η συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπει την τριετή επέκταση του συμβολαίου του 27χρονου φόργουορντ, με τις απολαβές του να φτάνουν συνολικά τα 55.5 εκατομμύρια δολάρια.
Ο Μπέι την σεζόν 2024/2025 αναγκάστηκε να μείνει εκτός δράσης λόγω ρήξης Αχιλλείου, ωστόσο την περσινή σεζόν έκανε δυναμικό comeback, αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς παίκτες των Πέλικανς.
Ο 27χρονος φόργουορντ την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 72 παιχνίδια, έχοντας 17.7 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ ανά αγώνα.
New Orleans Pelicans forward Saddiq Bey has agreed on a three-year, $55.5 million contract extension with the franchise, plus a trade kicker, agents James Dunleavy and Jordan Gertler of Excel Sports Management tell ESPN. pic.twitter.com/sJIAVEhu6d— Shams Charania (@ShamsCharania) September 17, 2026