Οι Πέλικανς «έδεσαν» με νέο συμβόλαιο τον Σαντίκ Μπέι

Λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη της νέας σεζόν, οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς προχώρησαν σε μια σημαντική ανανέωση συμβολαίου, διατηρώντας στο δυναμικό τους τον Σαντίκ Μπέι.

Η συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπει την τριετή επέκταση του συμβολαίου του 27χρονου φόργουορντ, με τις απολαβές του να φτάνουν συνολικά τα 55.5 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Μπέι την σεζόν 2024/2025 αναγκάστηκε να μείνει εκτός δράσης λόγω ρήξης Αχιλλείου, ωστόσο την περσινή σεζόν έκανε δυναμικό comeback, αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς παίκτες των Πέλικανς.

Ο 27χρονος φόργουορντ την σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε 72 παιχνίδια, έχοντας 17.7 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ ανά αγώνα.