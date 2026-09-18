Μετά τις μπηχτές στον Μεντιλίμπαρ, ο Ποντένσε επαίνεσε το έργο του Πέδρο Μάρτινς!

Ο πρώην μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, λίγες ημέρες μετά τις «μπηχτές» που πέταξε για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αυτή τη φορά έδωσε τα εύσημα στον Πέδρο Μάρτινς.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε με νέα ανάρτησή του στο «Χ», θυμήθηκε την εποχή που συνυπήρξε με τον συμπατριώτη του προπονητή στον Ολυμπιακό, επαινώντας το έργο του Πέδρο Μάρτινς.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Οι διεθνείς διακοπές είναι πάντα διαφορετικές, είτε σε καλέσουν στην εθνική είτε όχι. Πριν από μερικά χρόνια, όταν ήμουν στον Ολυμπιακό, κάναμε κάποιες διαφορετικές προπονήσεις κατά τη διάρκεια αυτών των 1–2 εβδομάδων.

Είχαμε ένα γήπεδο beach soccer στο προπονητικό κέντρο, οπότε κάναμε μία ή δύο προπονήσεις εκεί ως μέρος της κανονικής μας προπόνησης. Μια από τις καλύτερες προπονήσεις για έναν ποδοσφαιριστή.

Μας πρόσφερε πάρα πολλά: τεχνική, ευκινησία, ταχύτητα, δύναμη και ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ, όλα σε ένα τόσο διαφορετικό περιβάλλον. (Γιατί αν νομίζετε ότι οι ποδοσφαιριστές μπορούν να παίξουν καλά στην άμμο, κάνετε λάθος!)

Πέδρο Μάρτινς».