Κανελλόπουλος: «Παίξαμε το ποδόσφαιρο μας και καταφέραμε να νικήσουμε»

Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος του ΟΦΗ χαρακτήρισε τη νίκη επί της Χόφενχάιμ ως «ιδανικό σενάριο».

Με το γκολ που πέτυχε «κλείδωσε» τη σπουδαία νίκη του ΟΦΗ επί της Χόφενχάιμ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Ο Γιώργος Κανελλόπουλος έκανε λόγο για «ιδανικό σενάριο».

Οι δηλώσεις του άσου του ΟΦΗ.

«Είναι μια μεγάλη βραδιά, κάναμε χαρούμενο τον κόσμο. Νίκη στην πρεμιέρα του ΟΦΗ στη League Phase είναι το καλύτερο σενάριο οπότε όλοι είναι χαρούμενοι.

Παίζαμε με μια πολύ καλή ομάδα, εμείς ότι λέμε και δουλεύουμε το πιστεύουμε. Είμαστε ένα σύνολο, αυτό νομίζω ότι κάνει τα πράγματα να γίνονται. Παίξαμε το ποδόσφαιρο μας και καταφέραμε να νικήσουμε.

Αφιερώνω το γκολ στην οικογένεια μου, είναι πάντα εκεί και με στηρίζει οπότε το αφιερώνω σε αυτούς».