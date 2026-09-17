Με τους Σαμπά και Άλαν να σκοράρουν στο ντεμπούτο τους, η Μάντσεστερ Σίτι επιβλήθηκε 5-0 της Νόρτις και προκρίθηκε στον 4ο γύρο του League Cup.

Ο Έντσο Μαρέσκα χρησιμοποίησε πολλούς αναπληρωματικους στο Etihad, όμως είδε την ομάδα του να επικρατεί με 5-0 σε βάρος της Νόριτς που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Championship. Στον 4ο γύρο του League Cup προκρίθηκε η Σίτι που είχε παίκτες με γκολ στο ντεμπούτο τους.

Ένας από αυτούς ήταν ο επιθετικός, Σαμπά, ο οποίος στο 29’ πλάσαρε από κοντά έπειτα από λάθος του keeper των φιλοξενούμενων για το 1-0 και το 2-0 έκανε στο 32’ ο Σερκί με πλασέ αφού είχε φύγει στην κόντρα. Στο ξεκίνημα της επανάληψης, οι Cityzens έκαναν το 3-0 με το αριστερό σουτ του Άλαν, ενώ στο 54’ με το δεύτερο γκολ του γκολ ο Σαμπά με σουτ στην απέναντι γωνία έφερε το ματς στο 4-0. Το τελικό 5-0 διαμόρφωσε στο 90’ με όμορφο πλασέ ο ΜακΆιντου.