Μαρσέλο: «Έχω ίδια Champions League με την Μπαρτσελόνα»

Ο Βραζιλιάνος δεν ξεχνάει το μυθικό πέρασμά του από την Ρεάλ Μαδρίτης, πετώντας την «μπηχτή» του για την αιώνια αντίπαλο των Μαδριλένων, Μπαρτσελόνα.

Ο Μαρσέλο κατέκτησε τα πάντα με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας στο παλαμαρέ του και πέντε τίτλους Champions League, με τον Βραζιλιάνο να δίνει επική απάντηση σε ερώτηση που δέχθηκε για τους τίτλους που έχει κατακτήσει.

Συγκεκριμένα, σε εκδήλωση για το πασίγνωστο video-game FC27, ο Μαρσέλο ρωτήθηκε αν θυμάται πόσα Champions League έχει κατακτήσει με την φανέλα της Ρεάλ, απαντώντας: «Όσα έχει και η Μπάρτσα»...