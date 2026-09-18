Υπερασπίστηκε τον Κριστιάνο Ρονάλντο ο Ποστέκογλου

Ο Άγγελος Ποστέκογλου υπερασπίστηκε τον Πορτογάλος σταρ μετά την κριτική που δέχτηκε, με τον προπονητή της Αλ Νασρ να απαντά σε δημοσιογράφο που υποστήριξε πως «δεν έκανε τίποτα» στα τελευταία τρία παιχνίδια.

Ο προπονητής της ομάδας υπερασπίστηκε τον 41χρονο επιθετικό, τονίζοντας πως έχει ήδη βρει τρεις φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, παρά το γεγονός ότι η προετοιμασία του για τη νέα σεζόν ήταν περιορισμένη.

«Ο Κριστιάνο έχει ήδη σκοράρει τρία γκολ, είχε περιορισμένη προετοιμασία για τη σεζόν. Αυτό δεν αφορά τους παίκτες. Οι παίκτες τα δίνουν όλα, είναι κορυφαίοι και έχουν εξαιρετικό χαρακτήρα. Η ευθύνη είναι δική μου», ανέφερε αρχικά ο Ποστέκογλου.

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός στη συνέχεια αντέδρασε, όταν δημοσιογράφος υποστήριξε πως ο Ρονάλντο «δεν έκανε τίποτα» στα τελευταία τρία ματς.

«Δεν πρέπει να το λες αυτό για κάποιον που εξακολουθεί να αποτελεί παράδειγμα για όλους. Πρέπει να είσαι προσεκτικός όταν λες τέτοια πράγματα για ανθρώπους που έχουν χτίσει μια καριέρα κάνοντας όλες τις θυσίες για να συνεχίσουν να αγωνίζονται. Μπορείς να ασκήσεις κριτική, μπορείς να ασκήσεις κριτική σε εμένα, κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι εντάξει», τόνισε

Όταν, μάλιστα, ο δημοσιογράφος επέμεινε πως ο Ρονάλντο δεν έχει προσφέρει κάτι στα τελευταία τρία παιχνίδια, ο Ποστέκογλου απάντησε: «Δεν έκανε τίποτα; Λοιπόν, βλέπεις ένα διαφορετικό παιχνίδι από εμένα».