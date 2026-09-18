Aπαγορευτικό στη μετακίνηση οπαδών της Παρί στη Μασσαλία

Απαγορεύτηκε η μετακίνηση οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν στη Μασσαλία την Κυριακή (20/9), για την 5η πέμπτη αγωνιστική της Ligue 1, με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών -η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα (17/9) στην επίσημη εφημερίδα της γαλλικής Δημοκρατίας (Journal Officiel) προκειμένου να αποτραπούν πιθανές «σοβαρές διαταράξεις της δημόσιας τάξης».
«Από τα μεσάνυχτα έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, απαγορεύεται κάθε μετακίνηση -είτε ατομική είτε ομαδική, και με οποιοδήποτε μέσο- οποιουδήποτε προσώπου δηλώνει οπαδός της ποδοσφαιρικής ομάδας Παρί Σεν Ζερμέν ή συμπεριφέρεται ως τέτοιος, μεταξύ των δήμων της περιφέρειας Ιλ-ντε-Φρανς και του δήμου της Μασσαλίας (Μπους-ντι-Ρον)», αναφέρει η απόφαση.