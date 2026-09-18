Aπαγορευτικό στη μετακίνηση οπαδών της Παρί στη Μασσαλία

Η αναμέτρηση της Παρί Ζεν Ζερμέν με την Μαρσέιγ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Ligue 1, θεωρείται «κόκκινη» από την γαλλική αστυνομία, καθώς απαγόρευσε την μετακίνηση των οπαδών στην Μασσαλία.

Απαγορεύτηκε η μετακίνηση οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν στη Μασσαλία την Κυριακή (20/9), για την 5η πέμπτη αγωνιστική της Ligue 1, με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών -η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα (17/9) στην επίσημη εφημερίδα της γαλλικής Δημοκρατίας (Journal Officiel) προκειμένου να αποτραπούν πιθανές «σοβαρές διαταράξεις της δημόσιας τάξης».

«Από τα μεσάνυχτα έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, απαγορεύεται κάθε μετακίνηση -είτε ατομική είτε ομαδική, και με οποιοδήποτε μέσο- οποιουδήποτε προσώπου δηλώνει οπαδός της ποδοσφαιρικής ομάδας Παρί Σεν Ζερμέν ή συμπεριφέρεται ως τέτοιος, μεταξύ των δήμων της περιφέρειας Ιλ-ντε-Φρανς και του δήμου της Μασσαλίας (Μπους-ντι-Ρον)», αναφέρει η απόφαση.