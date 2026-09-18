Στις 21 Οκτωβρίου το ματς Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο που αναβλήθηκε λόγω βροχής

Ο αγώνας Λεβάντε - Αθλέτικ Μπιλμπάο, που αναβλήθηκε την Τετάρτη (16/9) λόγω βροχής λίγα μόλις λεπτά πριν από τη σέντρα, ορίστηκε να διεξαχθεί στις 21 Οκτωβρίου στις 21:00 (ώρα Ελλάδας) στο «Ciutat de Valencia».

Οι δύο σύλλογοι συμφώνησαν γρήγορα για την ημερομηνία διεξαγωγής της αναβληθείσας αναμέτρησης, επιλέγοντας μια εβδομάδα κατά την οποία διεξάγονται ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η LaLiga εξέδωσε ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας τις ημερομηνίες στις οποίες κατέληξαν οι δύο ομάδες.

Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί αφού η Αθλέτικ Μπιλμπάο αντιμετωπίσει τη Βαλένθια το προηγούμενο Σάββατο και λίγο πριν αναμετρηθεί με τη Χετάφε στο «Σαν Μαμές».

Για τη Λεβάντε, η αναβληθείσα αναμέτρηση τοποθετείται ανάμεσα σε δύο εκτός έδρας παιχνίδια: την προηγούμενη Παρασκευή αγωνίζεται κόντρα στη Ντεπορτίβο, ενώ ακολουθεί η επίσκεψη στο «Ανοέτα» για αν αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.