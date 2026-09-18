Στις 21 Οκτωβρίου το ματς Λεβάντε-Αθλέτικ Μπιλμπάο που αναβλήθηκε λόγω βροχής

Οι δύο σύλλογοι συμφώνησαν γρήγορα για την ημερομηνία διεξαγωγής της αναβληθείσας αναμέτρησης, επιλέγοντας μια εβδομάδα κατά την οποία διεξάγονται ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Η LaLiga εξέδωσε ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας τις ημερομηνίες στις οποίες κατέληξαν οι δύο ομάδες.
Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί αφού η Αθλέτικ Μπιλμπάο αντιμετωπίσει τη Βαλένθια το προηγούμενο Σάββατο και λίγο πριν αναμετρηθεί με τη Χετάφε στο «Σαν Μαμές».
Για τη Λεβάντε, η αναβληθείσα αναμέτρηση τοποθετείται ανάμεσα σε δύο εκτός έδρας παιχνίδια: την προηγούμενη Παρασκευή αγωνίζεται κόντρα στη Ντεπορτίβο, ενώ ακολουθεί η επίσκεψη στο «Ανοέτα» για αν αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.