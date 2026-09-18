Ολυμπιακός: Στην εθνική Μεξικού για 4 ματς ο Γκονσάλες

Ο Αρμάντο Γκονσάλες βρίσκεται στις κλήσεις της εθνικής ομάδας του Μεξικού για τα τέσσερα φιλικά ματς που θα δώσει.

Βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας του Μεξικού είναι ο Αρμάντο Γκονσάλες και δεν θα μπορούσε να λείπει από τις κλήσεις του Ράφαελ Μάρκες για τα προσεχή φιλικά παιχνίδια.

Η τρέλα που επικρατεί στο Μεξικό για την πορεία του «ορμίγκα» στον Ολυμπιακό δεν έχει τέλος, ειδικά μετά τα πρώτα γκολ του 23χρονου φορ και φυσικά όλοι περιμένουν να τον δουν και με την εθνική. Στις κλήσεις των «τρι» βρίσκεται βεβαίως και ο Ορμπελίν Πινέδα.

Το Μεξικό θα δώσει τέσσερα φιλικά παιχνίδια σε αυτό το παράθυρο της FIFA, όλα στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, θα αντιμετωπίσει την Κολομβία στις 26/9 στη Βόρεια Καρολίνα, στις 29/9 το Περού στο Νιου Τζέρσεϊ, τις ΗΠΑ στις 3/10 στο Φοίνιξ και τη Χιλή στις 6/10 στο Λος Άντζελες.

