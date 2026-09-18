Τζώρτζογλου: «Η Ευρώπη υποκλίνεται στον ΟΦΗ»

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ Νίκος Τζώρτζογλου με ανάρτηση του συνεχάρη τον ΟΦΗ για την ιστορική νίκη του επί της Χόφενχαϊμ.

Ο Νίκος Τζώρτζογλου μοιράστηκε την περηφάνια του για το τεράστιο επίτευγμα του ΟΦΗ στο Europa League αλλά και το γεγονός ότι οι Κυπελλούχοι Ελλάδας συνεχίζουν να διαφημίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο στο εξωτερικό.

Αναλυτικά:

«Η Ευρώπη υποκλίνεται στη μεγάλη νίκη του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ!

Και στο τέλος… κερδίζουν οι Κρητικοί!

ΟΦΗ με 9 Έλληνες ποδοσφαιριστές, με Έλληνα προπονητή, με Κρητική λεβεντιά και κατάθεση ψυχής!

Χθες το βράδυ, ο ΟΦΗ δεν χάρισε απλώς μια μεγάλη νίκη στους φιλάθλους του. Χάρισε μια σπουδαία ευρωπαϊκή στιγμή σε ολόκληρη την Κρήτη και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ως Πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου, Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΠΟ, αλλά κυρίως ως Κρητικός και φίλαθλος του ΟΦΗ, θέλω να συγχαρώ θερμά την καταπληκτική ομάδα μας για αυτή τη μεγάλη νίκη!

Ιδιαίτερη περηφάνια για το γεγονός ότι ο ΟΦΗ αγωνίστηκε με 7 Ελληνόπουλα στην αρχική ενδεκάδα και 9 Έλληνες συνολικά στον αγώνα. Ένα μήνυμα με ξεχωριστή σημασία για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Μια βραδιά που γέμισε περηφάνια όλη την Κρήτη!

Μπράβο ΟΦΗ!

Συνεχίστε να μας κάνετε περήφανους!»

