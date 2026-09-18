Η Τσέλσι ετοιμάζει κίνηση για τον Νίκο Γουίλιαμς τον Ιανουάριο

Οι «μπλε» του Λονδίνου μετά την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, θέλουν να προχωρήσουν σε μια δυνατή κίνηση ενίσχυσης, στοχεύοντας στον Νίκο Γουίλιαμς.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα στην Ισπανία, οι ιθύνοντες της Τσέλσι βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, για την μεταγραφή του 24χρονου εξτρέμ τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Η Τσέλσι είναι διατεθειμένη να προσφέρει στους Βάσκους το ποσό των 70 εκατ. λιρών για να τους πείσει να πουν το «ναι» στην μεταγραφή του Νίκο Γουίλιαμς.

Από την πλευρά του ο νεαρός εξτρέμ, εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Τσέλσι και περιμένει την κατάληξη των συζητήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες.