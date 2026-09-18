Τζάμπολ στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα κάνει σήμερα (18/9) το πρώτο του τζάμπολ, με τους Παναθηναϊκό, Παρτιζάν, Μπουργκ και ΠΑΟΚ να συμμετέχουν.

Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» επιστρέφει στο «Telekom Center Athens». Παναθηναϊκός AKTOR, Παρτιζάν, Μπουργκ και ΠΑΟΚ θα αγωνιστούν στο τουρνουά προς τιμήν του θρυλικού παράγοντα.

Το πρώτο ματς θα είναι αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτιζάν στις 17:30 και λίγες ώρες αργότερα, στις 21:15 ο Παναθηναϊκός AKTOR θα κοντραριστεί με την Μπουργκ.

Στις 19/9 θα διεξαχθούν τα τελευταία δύο ματς. Το πρώτο στις 17:00 και το δεύτερο στις 20:00. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από το ΣΚΑΙ.

Διαβάστε τα όσα δήλωσαν οι πρωταγωνιστές στη συνέντευξη Τύπου του τουρνουά.

17:30 ΠΑΟΚ - Παρτιζάν

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Μπουργκ