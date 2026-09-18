ΟΦΗ: Μία... ντουζίνα ευρωπαϊκές νίκες, από την Χόφενχαϊμ έως την Ατλέτικο Μαδρίτης!

Και το... 12άρι πηγαίνει στο Ηράκλειο! Εκεί, οι Κρητικοί πανηγύρισαν μία από τις μεγαλύτερες νίκες τους κι έγραψαν ακόμα μία ξεχωριστή σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία τους.

Το παρθενικό παιχνίδι του ΟΦΗ σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είχε ονειρικό φινάλε, καθώς η ομαδάρα του Κόντη υπέταξε την Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο, μία ομάδα με χρηματιστηριακή αξία 15 φορές μεγαλύτερη (!) και ξεκίνησε παραπάνω από ιδανικά τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Europa League.

Αυτή ήταν η 12η νίκη του ΟΦΗ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μη συμπεριλαμβάνοντας τη συμμετοχή του στο Κύπελλο Ιντερτότο τη σεζόν 1995-96.

Μέχρι σήμερα η πλέον ιστορική πορεία του ΟΦΗ στην Ευρώπη ήταν εκείνη του 1993-94, όταν έκανε τον άθλο απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης στον 2ο γύρο του Κυπέλλου UEFA και με το 2-0 στο "Γεντί Κουλέ" ανέτρεψε την ήττα με 1-0 στην Ισπανία, χάριν στα γκολ του Νίκου Μαχλά και του Γιώργου Τσιφούτη. Εν τέλει, στον επόμενο γύρο βρήκε την Μποαβίστα, από την οποία αποκλείστηκε με δύο ήττες.

Μερικά χρόνια πριν, το 1987-88, στη δεύτερη σεζόν του ΟΦΗ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά την κατάκτηση του πρώτου ιστορικού Κυπέλλου, η ομαδάρα του Ευγένιου Γκέραρντ είχε κερδίσει και την Αταλάντα στον 2ο γύρο του Κυπέλλου Κυπελλούχων, αλλά... στο γήπεδο της Τούμπας, όπου είχε αγωνιστεί λόγω τιμωρίας του "Γεντί Κουλέ" από το ματς με την Βίτοσα Σόφιας. Το χρυσό γκολ είχε πετύχει ο Τάκης Περσίας στο 17'.

Πλέον όμως οι Κρητικοί θα έχουν να μνημονεύουν και την σπουδαία νίκη επί της Χόφενχαϊμ, η οποία επίσης θα καταγραφεί στα κατάστιχα της ιστορίας τους ως μία από τις πλέον ξεχωριστές στιγμές, με τα γκολ των Αϊτόρ και Κανελλόπουλου να ρίχνουν στο καναβάτσο τη γερμανική ομάδα και να βάζουν... φωτιά στο Παγκτήτιο Στάδιο.

Σημειωτέον οι Κρητικοί μετρούν φέτος στην Ευρώπη 3/3 νίκες και με τέρματα 7-0 (!), αφού προκρίθηκαν επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα πλέι οφ κερδίζοντάς την μέσα-έξω. Εκείνο το διπλό στη Βουλγαρία μάλιστα ήταν το παρθενικό στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΟΦΗ!

Δείτε αναλυτικά τις 12 ευρωπαϊκές νίκες του ΟΦΗ:

ΟΦΗ – Χάιντουκ Σπλιτ 1-0 | 1986-87 | UEFA Cup

ΟΦΗ – Βίτοσα Σόφιας 3-1 | 1987-88 | Κύπελλο Κυπελλούχων

ΟΦΗ – Αταλάντα 1-0 | 1987-88 | Κύπελλο Κυπελλούχων

ΟΦΗ – Σλάβια Πράγας 1-0 | 1993-94 | UEFA Cup

ΟΦΗ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-0 | 1993-94 | UEFA Cup

ΟΦΗ – KR Ρέικιαβικ 3-1 | 1997-98 | UEFA Cup

ΟΦΗ – Φερεντσβάρος 3-0 | 1997-98 | UEFA Cup

ΟΦΗ – Οσέρ 3-2 | 1997-98 | UEFA Cup

ΟΦΗ – Νάπρεντακ 6-0 | 2000-01 | UEFA Cup

ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0 | 2026-27 | Europa League

ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ 0-2 | 2026-27 | Europa League

ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ 2-0 | 2026-27 | Europa League