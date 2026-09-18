ΟΦΗ: Μία... ντουζίνα ευρωπαϊκές νίκες, από την Χόφενχαϊμ έως την Ατλέτικο Μαδρίτης!

Το παρθενικό παιχνίδι του ΟΦΗ σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είχε ονειρικό φινάλε, καθώς η ομαδάρα του Κόντη υπέταξε την Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο, μία ομάδα με χρηματιστηριακή αξία 15 φορές μεγαλύτερη (!) και ξεκίνησε παραπάνω από ιδανικά τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Europa League.
Αυτή ήταν η 12η νίκη του ΟΦΗ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μη συμπεριλαμβάνοντας τη συμμετοχή του στο Κύπελλο Ιντερτότο τη σεζόν 1995-96.
Μέχρι σήμερα η πλέον ιστορική πορεία του ΟΦΗ στην Ευρώπη ήταν εκείνη του 1993-94, όταν έκανε τον άθλο απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης στον 2ο γύρο του Κυπέλλου UEFA και με το 2-0 στο "Γεντί Κουλέ" ανέτρεψε την ήττα με 1-0 στην Ισπανία, χάριν στα γκολ του Νίκου Μαχλά και του Γιώργου Τσιφούτη. Εν τέλει, στον επόμενο γύρο βρήκε την Μποαβίστα, από την οποία αποκλείστηκε με δύο ήττες.
Μερικά χρόνια πριν, το 1987-88, στη δεύτερη σεζόν του ΟΦΗ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά την κατάκτηση του πρώτου ιστορικού Κυπέλλου, η ομαδάρα του Ευγένιου Γκέραρντ είχε κερδίσει και την Αταλάντα στον 2ο γύρο του Κυπέλλου Κυπελλούχων, αλλά... στο γήπεδο της Τούμπας, όπου είχε αγωνιστεί λόγω τιμωρίας του "Γεντί Κουλέ" από το ματς με την Βίτοσα Σόφιας. Το χρυσό γκολ είχε πετύχει ο Τάκης Περσίας στο 17'.
Πλέον όμως οι Κρητικοί θα έχουν να μνημονεύουν και την σπουδαία νίκη επί της Χόφενχαϊμ, η οποία επίσης θα καταγραφεί στα κατάστιχα της ιστορίας τους ως μία από τις πλέον ξεχωριστές στιγμές, με τα γκολ των Αϊτόρ και Κανελλόπουλου να ρίχνουν στο καναβάτσο τη γερμανική ομάδα και να βάζουν... φωτιά στο Παγκτήτιο Στάδιο.
Σημειωτέον οι Κρητικοί μετρούν φέτος στην Ευρώπη 3/3 νίκες και με τέρματα 7-0 (!), αφού προκρίθηκαν επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα πλέι οφ κερδίζοντάς την μέσα-έξω. Εκείνο το διπλό στη Βουλγαρία μάλιστα ήταν το παρθενικό στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΟΦΗ!
Δείτε αναλυτικά τις 12 ευρωπαϊκές νίκες του ΟΦΗ:
ΟΦΗ – Χάιντουκ Σπλιτ 1-0 | 1986-87 | UEFA Cup
ΟΦΗ – Βίτοσα Σόφιας 3-1 | 1987-88 | Κύπελλο Κυπελλούχων
ΟΦΗ – Αταλάντα 1-0 | 1987-88 | Κύπελλο Κυπελλούχων
ΟΦΗ – Σλάβια Πράγας 1-0 | 1993-94 | UEFA Cup
ΟΦΗ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-0 | 1993-94 | UEFA Cup
ΟΦΗ – KR Ρέικιαβικ 3-1 | 1997-98 | UEFA Cup
ΟΦΗ – Φερεντσβάρος 3-0 | 1997-98 | UEFA Cup
ΟΦΗ – Οσέρ 3-2 | 1997-98 | UEFA Cup
ΟΦΗ – Νάπρεντακ 6-0 | 2000-01 | UEFA Cup
ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0 | 2026-27 | Europa League
ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ 0-2 | 2026-27 | Europa League
ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ 2-0 | 2026-27 | Europa League