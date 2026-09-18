Στο σημερινό Center Fox το κρητικό μεγαλείο Ευρώπης και ο τραυματισμός του Βάργκα που χάλασε το πάρτι της ΑΕΚ

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη και Γεωργιάννα Σιώμου, τον απόηχο της μεγάλης νίκης του ΟΦΗ κόντρα στη Χόφενχαϊμ και το pregame της 5ης αγωνιστικής.