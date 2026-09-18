«Ο Μαραντόνα πέθανε ξαφνικά και απρόβλεπτα»

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέθανε από ένα «ξαφνικό» και «απρόβλεπτο» γεγονός που δεν θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί, καθώς η καρδιά του ήταν σε καλή κατάσταση, κατέθεσε ένας καρδιολόγος στη δίκη, που ερευνά τις συνθήκες θανάτου του «Ντιεγκίτο» τον Νοέμβριο του 2020.

Ο Δρ. Ρικάρντιο Ιγκλέσιας είναι ένας από τους τελευταίους μάρτυρες που κλήθηκαν από την υπεράσπιση στη δίκη επτά επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι κατηγορούνται για πιθανή θανατηφόρα αμέλεια κατά την ανάρρωση του Μαραντόνα, μετά από νευροχειρουργική επέμβαση. Η δίκη, που άρχισε στα μέσα Απριλίου και βρίσκεται στην 43η ημέρα ακροάσεων, βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο καθώς οι τελικές αγορεύσεις από την εισαγγελία και τους πολιτικούς εναγομένους, αναμένεται να αρχίσουν στις 8 Οκτωβρίου.

Οι ιατρικοί εμπειρογνώμονες που κατέθεσαν τις τελευταίες εβδομάδες παρουσίασαν μια εικόνα διαμετρικά αντίθετων απόψεων: εκείνοι που πιστεύουν ότι διάφορα κλινικά σημάδια θα έπρεπε να είχαν ειδοποιήσει την ομάδα που ήταν υπεύθυνη για την κατ' οίκον φροντίδα του Μαραντόνα, και εκείνοι που, αντίθετα, υποστηρίζουν ότι τίποτε δεν θα μπορούσε να προβλέψει ή να αποτρέψει τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τον Δρ. Ιγκλέσιας, ο 60χρονος Μαραντόνα «βίωσε ένα οξύ συμβάν λόγω αρρυθμίας, γι' αυτό και πέθανε. Τα αιφνίδια οξέα συμβάντα είναι απρόβλεπτα και δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι θα κατέληγε έτσι».

Ο εν λόγω επιστήμονας, αντέκρουσε συγκεκριμένα την υπόθεση, που διατύπωσαν άλλοι ειδικοί, ότι ο Μαραντόνα βίωσε μία παρατεταμένη αγωνία -διάρκειας αρκετών ωρών- πριν βρεθεί νεκρός στο κρεβάτι του το πρωί της 25ης Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Μαραντόνα δεν είχε ενεργό καρδιακό πρόβλημα το 2020 και η διακοπή της κατάχρησης ουσιών, που του είχε προκαλέσει ατύχημα το 2000, επέτρεψε στην καρδιά του να επιστρέψει στην προηγούμενη κατάστασή της.

«Η καρδιά ήταν απολύτως φυσιολογική. Δεν βρίσκω στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι υπήρξε παρατεταμένη περίοδος αγωνίας», επέμεινε ο καρδιολόγος, ο οποίος ήταν μέλος της διεπιστημονικής ιατρικής επιτροπής που συστάθηκε από το δικαστήριο το 2021 για να διερευνήσει τον θάνατο του Μαραντόνα, αλλά εξέδωσε διαφωνούσα γνώμη.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο Μαραντόνα είχε υποβληθεί σε πολυάριθμες καρδιολογικές αξιολογήσεις πριν από τις διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις του, οι οποίες «διαπίστωσαν αναισθητικό κίνδυνο ASA 2 (σ.σ. χαμηλής επικινδυνότητας). Δεν ήταν ασθενής με υψηλό καρδιακό κίνδυνο».

Σημειώνεται, ότι οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 25 ετών.