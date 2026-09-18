Γερμανικά ΜΜΕ: «Ευρωπαϊκή ταπείνωση για τη Χόφενχαϊμ - Συνετρίβη πάνω στο κρητικό τείχος»!

Ιδιαίτερα καυστικός ο Τύπος της Γερμανίας για την... υπόκλιση της Χόφενχαϊμ στον ΟΦΗ.

Οι Κρητικοί έκαναν ονειρική πρεμιέρα στη League Phase του Europa League, ρίχνοντας στο καναβάτσο τη Χόφενχαϊμ, μία ομάδα με 15 φορές μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία από το σύνολο του Κόντη.

Τα γερμανικά ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα καυστικά για το... στραπάτσο της Χόφενχαϊμ, κάνοντας λόγο για ταπείνωση και συντριβή!

«Ευρωπαϊκό κάζο για τη Χόφενχαϊμ. Μία ταπεινωτική ήττα για την ομάδα της Bundesliga, καθώς η συνολική αξία της ομάδας του ΟΦΗ είναι κάτω από 18 εκατ. ευρώ», γράφει η "Bild".

«Ο ΟΦΗ χτύπησε στην κόντρα – Η Χόφενχαϊμ συνετρίβη πάνω στο κρητικό τείχος», αναφέρει το "Kicker".

«Απέτυχε πλήρως στο ξεκίνημα του Europa League η Χόφενχαϊμ», σημειώνει το γερμανικό Sky Sports.