«Στο κάδρο του Ηρακλή ο Ιορντανέσκου – Όλα ανοιχτά για Ματσάρι πριν τον Άρη»

Όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ της Ρουμανίας για τον Ιταλό τεχνικό και τον Ιορντανέσκου.

Ρουμανικό δημοσίευμα του «TRUmedia» βάζει στο προσκήνιο το όνομα του Έντι Ιορντανέσκου, υποστηρίζοντας πως ο 48χρονος προπονητής έχει ήδη απασχολήσει τους ανθρώπους του Ηρακλή και βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων σε περίπτωση που αποφασιστεί αλλαγή στον πάγκο.

Όπως αναφέρει το συγκεκριμένο Μέσο, οι επαφές δεν ξεκίνησαν τώρα. Ο Ιορντανέσκου είχε βρεθεί στη Θεσσαλονίκη στα τέλη Αυγούστου για οικογενειακές διακοπές και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην πόλη είχε συνάντηση με άνθρωπο της διοίκησης του Ηρακλή.

Η επικοινωνία, μάλιστα, φέρεται να συνεχίστηκε και στις αρχές Σεπτεμβρίου. Συνεργάτης του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη φέρεται να ήρθε ξανά σε επαφή με τον Ρουμάνο τεχνικό, προκειμένου να διερευνηθούν οι προθέσεις και οι προϋποθέσεις μιας πιθανής συνεργασίας.

Το «TRUmedia» σημειώνει πως ο Ιορντανέσκου δεν αποτελεί τη μοναδική επιλογή, καθώς στη σχετική λίστα υπάρχει και Έλληνας προπονητής. Μέχρι αυτή τη στιγμή, πάντως, δεν υπάρχει συμφωνία με κανέναν από τους υποψήφιους.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται ο Βάλτερ Ματσάρι. Ο Ιταλός συνεχίζει να προετοιμάζει κανονικά την ομάδα για την αναμέτρηση του Σαββάτου (19/9) απέναντι στον Άρη, ωστόσο το μέλλον του στον πάγκο παρουσιάζεται αβέβαιο.

Σύμφωνα με το ρουμανικό δημοσίευμα, το αποτέλεσμα του ντέρμπι ενδέχεται να παίξει ρόλο στις τελικές αποφάσεις, ενώ γίνεται λόγος και για επιβαρυμένες σχέσεις του έμπειρου τεχνικού με πλευρά της διοίκησης.

Παράλληλα, το «TRUmedia» αναφέρεται και στο οικονομικό σκέλος της συμφωνίας του Ματσάρι με τον Ηρακλή. Όπως υποστηρίζει, ο Ιταλός προπονητής λαμβάνει περίπου 500.000 ευρώ για τη φετινή σεζόν, ενώ το κόστος για το τεχνικό του επιτελείο ανέρχεται σε επιπλέον 200.000 ευρώ.

Στο συμβόλαιο φέρεται, μάλιστα, να υπάρχει ειδική πρόβλεψη για πρόωρη λύση της συνεργασίας. Εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί πριν από την 1η Νοεμβρίου, ο Ηρακλής θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση που αντιστοιχεί στις απολαβές του για το υπόλοιπο της σεζόν.