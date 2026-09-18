Μπροστά με 10 πόντους ο Ολυμπιακός; Πληρώθηκες!

Το 10UP* της Superbet βάζει στο επίκεντρο τους «ερυθρόλευκους» και μπορεί να τελειώσει την αγωνία πολύ πριν από την τελευταία κόρνα.

Η λογική είναι απλή: Αν ο Ολυμπιακός προηγηθεί με 10 πόντους σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα κόντα στην Φενέρ, τα επιλέξιμα στοιχήματα νίκης του πληρώνονται πρόωρα ως κερδισμένα, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση της αναμέτρησης.

10-0, 25-15, 68-58… Δεν έχει σημασία σε ποιο σημείο του παιχνιδιού θα έρθει.

Η διαφορά φτάνει στο +10 υπέρ του Ολυμπιακού; Το 10UP* ενεργοποιείται!

Οι δύο τελευταίοι πρωταθλητές Ευρώπης απέναντι

Δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει πιο δυνατό ζευγάρι για την πρεμιέρα της νέας διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός φτάνει στο Άμπου Ντάμπι ως κάτοχος της EuroLeague, έχοντας κατακτήσει τον ευρωπαϊκό τίτλο τον περασμένο Μάιο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Απέναντί του, η Φενέρμπαχτσε θέλει να διεκδικήσει το πρώτο SuperCup της ιστορίας και να ξεκινήσει τη νέα σεζόν με έναν ακόμη τίτλο. Οι δύο ομάδες έχουν μάλιστα ήδη συναντηθεί στην προετοιμασία, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί σε φιλική αναμέτρηση στην Κρήτη στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Τώρα, όμως, τα δεδομένα αλλάζουν. Άμπου Ντάμπι. Νοκ άουτ ημιτελικός. Και ένας τίτλος δύο νίκες μακριά.

Ένα εισιτήριο για τον πρώτο τελικό του SuperCup

Το format δεν αφήνει περιθώρια. Ο νικητής του Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε προκρίνεται στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα σε Dubai Basketball και Ρεάλ Μαδρίτης.

Τέσσερις ομάδες. Δύο ημιτελικοί. Ένας ολοκαίνουργιος τίτλος. Και ο Ολυμπιακός θέλει να γίνει η πρώτη ομάδα που θα γράψει το όνομά της στο τρόπαιο του EuroLeague Basketball SuperCup. Στη Superbet, η μεγάλη αναμέτρηση συνοδεύεται από 10UP* υπέρ του Ολυμπιακού, Super αποδόσεις*, Live Στοίχημα και ειδικές αγορές* για το παιχνίδι και τους πρωταγωνιστές του.

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 17:00.

Μπροστά με 10; Πληρώθηκες! Ο πρώτος τίτλος της σεζόν περνά από το Άμπου Ντάμπι.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.



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