Ολυμπιακός: Έγινε «100άρης» ο Ζέλσον Μάρτινς - Ποιους «κυνηγάει»

Ο Πορτογάλος εξτρέμ κόντρα στη Γιαγκελόνια έφτασε τις 100 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό σε όλες τις διοργανώσεις.

Με… 100 τρέχει ο Ζέλσον Μάρτινς στον Ολυμπιακό!

Ο Πορτογάλος εξτρέμ κόντρα στη Γιαγκελόνια αγωνίστηκε και στα 90 λεπτά και έφτασε τις 100 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό σε όλες τις διοργανώσεις.

Σε αυτές τις εμφανίσεις ο Μάρτινς μετράει με 15 γκολ και 17 ασίστ, έχοντας πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα βασικά στελέχη των Πειραιωτών.

Ο 31χρονος διεθνής Πορτογάλος έφτασε στις συμμετοχές τους Σάββα Κωφίδη, Φρανσουά Μοντεστό και Μάριο Βρουσάι, ενώ πλέον έχει μπροστά του δύο ιδιαίτερα γνωστά ονόματα.

Ο Ριβάλντο βρίσκεται στις 101 συμμετοχές και ο Γιώργος Βαΐτσης στις 102, και εκτός απρόοπτου, ο Μαρτίνς θα τους ξεπεράσει σύντομα.

