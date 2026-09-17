Η ανάρτηση του Αλγουαθίλ στα social media για τη νίκη επί της Γιαγκελόνια (pic)

Τι ανέφερε ο Βάσκος προπονητής για το πρώτο του τρίποντο στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Γιαγκελόνια με 2-1 αν και βρέθηκε να χάνει με 1-0 και ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ παράλληλα, έκανε την πρώτη του νίκη στο δεύτερο του παιχνίδι στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» αφού στο πρώτο είχε ηττηθεί από τον ΟΦΗ για την Stoiximan Super League.

Ο Βάσκος στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα δήλωνε ευτυχισμένος ενώ σε ανάρτηση του στο Instagram έδωσε το… σύνθημα για δουλειά.

«Πολύ καλή δουλειά από όλη την ομάδα στην πρώτη νίκη στο Europa League. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε και να μεγαλώνουμε μαζί» ανέφερε χαρακτηριστικά.