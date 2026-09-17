Καζάνι που βράζει η Νίκη Βόλου

Την απομάκρυνση του Στέλιου Μαλεζά ζητούν οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας της Νέας Ιωνίας.

Η Νίκη Βόλου γνώρισε την ήττα από τον Αστέρα Aktor με 3-0 με γκολ που δέχθηκε σε διάστημα 17 λεπτών στο β’ ημίχρονο και έμεινε στους μηδέν βαθμούς στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Παράλληλα στο πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει με δύο ήττες από Καλλιθέα και Ολυμπιακό Β.

Το κλίμα στην ομάδα δεν είναι καλό. Κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Αστέρα υπήρχαν αποδοκιμασίες για τον Στέλιο Μαλεζά. Μετά το τέλος του αγώνα, οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας της Νέας Ιωνίας πήραν επίσημη θέση κατά του τεχνικού της ομάδας, και σε ανακοίνωσής του ζητάνε την αποχώρηση του νεαρού τεχνικού σε σκληρό ύφος:

«Είσαι πολύ λίγος για τη ΝΙΚΗ. Πόνεσαν τα μάτια μας. Μαλεζά ΠΑΡΕ ΔΡΟΜΟ είσαι «επικίνδυνος».

Υ.γ. ξυπνήστε άπαντες στην ομάδα τώρα που είναι νωρίς» αναφέρει η ανακοίνωση του «Blue Club».

Ο τεχνικός της Νίκης πάντως, στη συνέντευξη Τύπου σε ερώτηση αν τον επηρεάζουν οι αποδοκιμασίες προς το πρόσωπο του απάντησε. «Περισσότερο με ενοχλεί ότι η ομάδα δεν παίρνει αυτό που αξίζει στον αγωνιστικό χώρο γιατί ο κόσμος είναι πολύ φυσιολογικό να ζητά αποτελέσματα. Δεν με ενοχλεί γιατί έτσι είναι η δουλειά, ξέρω πως πάει».