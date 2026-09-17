Ροντινέι για τον αποκλεισμό της Σάντος: «Η πιο οδυνηρή ήττα που έχω ζήσει ποτέ» (pic)

Η βραζιλιάνικη ομάδα του πρώην άσου του Ολυμπιακού αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Ατλέτικο Μινέιρο.

Ο αγώνας ήταν για την προημιτελική φάση του Κόπα Σουνταμερικάνα

Η ομάδα του πρώην άσου του Ολυμπιακού είχε σημαντικό προβάδισμα μετά το 2-0 του πρώτου αγώνα, ωστόσο ηττήθηκε με 4-2 στη ρεβάνς και δεν τα κατάφερε στα πέναλτι

«Η μόνη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή είναι «απίστευτο», φτάσαμε τόσο κοντά και το αφήσαμε να γλιστρήσει μέσα από τα χέρια μας. Είμαι σίγουρος ότι έχω βιώσει πολύ περισσότερες ήττες παρά νίκες στη ζωή μου, αλλά αναμφίβολα, αυτή είναι η πιο οδυνηρή ήττα που έχω ζήσει ποτέ» τόνισε σε ανάρτηση του στα social media ο Ροντινέι.

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού όπως είπε χαρακτηριστικά… «Ορκίζομαι, αυτή η ήττα με πονάει βαθιά και είμαι σίγουρος ότι πονάει εξίσου και όλους τους συμπαίκτες μου αλλά δεν θα σκύψω το κεφάλι. Θα συνεχίσω να παλεύω και να δίνω τα πάντα για να βοηθήσω τη Σάντος να πετύχει σπουδαία πράγματα! Δεν έχω κανένα πρόβλημα να αναλάβω την ευθύνη και να αντιμετωπίσω την κατάσταση μετά από μια τόσο οδυνηρή ήττα. Νιώθω ευλογημένος που φοράω την ίδια φανέλα που φορούσε κάποτε ο Βασιλιάς του Ποδοσφαίρου»΄

Τέλος, έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια… «Τώρα έχουμε μπροστά μας το Brasileirao και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι το τέλος! Ευχαριστώ όλους τους φιλάθλους που ήρθαν στο γήπεδο, τραγούδησαν και στα 90 λεπτά του αγώνα και μας στήριξαν μέχρι το τέλος! Το να γεννιέσαι, να ζεις και να πεθαίνεις στη Σάντος αποτελεί πηγή υπερηφάνειας που δεν έχουν όλοι την ευκαιρία να βιώσουν».