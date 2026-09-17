Προμηθέας; Δεύτερο βήμα κόντρα στην Μανίσα για την πρόκριση στο BCL

O Προμηθέας αντιμετωπίζει την Μανίσα (18:45) στα προημιτελικά του BCL, με τους Πατρινούς να θέλουν τη νίκη που θα τους φέρει ακόμη πιο κοντά στη Regular Season της διοργάνωσης.

Δεύτερο βήμα για την πρόκριση του στο Basketball Champions League για τον Προμηθέα. Οι Πατρινοί αντιμετωπίζουν την Μανίσα (18:45) στα προημιτελικά του BCL, με την ομάδα του Γιώργου Βόβορα να στοχεύει στη νίκη που θα την φέρει ακόμη πιο κοντά στη Regular Season της διοργάνωσης.

Μετά την πολύ καλή εμφάνιση και τη νίκη επί της Βιέννης, η ομάδα της Πάτρας καλείται να ξεπεράσει ακόμη ένα εμπόδιο στον δρόμο της προς τη Regular Season του BCL και απέναντί της την τουρκική Κορφέρ (ή Μανίσα), η οποία απέκλεισε τον Κολοσσό Ρόδου.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή της αναμέτρησης Μπενφίκα - Ράστα Φέχτα, με τη συνέχεια να είναι προγραμματισμένη για τις 19 Σεπτεμβρίου.



Το τελευταίο και πιο σημαντικό βήμα θα γίνει την Κυριακή (20/9) στις 20:30 ώρα Ελλάδας, στον μεγάλο τελικό. Εκεί θα κριθεί και το πολυπόθητο εισιτήριο για τη Regular Season του Basketball Champions League.



Ο νικητής του 2ου προκριματικού τουρνουά θα πάρει θέση στον 6ο όμιλο της διοργάνωσης, όπου περιμένουν ήδη η Χάποελ Χολόν, η Σολέ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.

