Cyclone RX600: Πραγματική Adventure με 4.995 ευρώ; (pics)

Με την υπογραφή του μεγαλύτερου κινέζου κατασκευαστή, το νέο RX600 της Cyclone ήρθε για να ανατρέψει τα δεδομένα.

Ένας νέος παίκτης μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι και φλερτάρει με αναβάτες που ψάχνουν κάτι για να τα κάνουν όλα χωρίς να πληρώσουν μια μικρή περιουσία. Και ποια ακριβώς είναι αυτά τα όλα; Μα, να κυκλοφορούν κάθε μέρα, να ξεφεύγουν τις αργίες, να κάνουν μακρινές εκδρομές τα καλοκαίρια, να πηγαίνουν βόλτες με την παρέα τους και, το κυριότερο, να μην σταματούν όταν τελειώνει η άσφαλτος. Και το Cyclone RX600 είναι αυτή ακριβώς η μοτοσυκλέτα που θα τους καλύψει, στοχεύοντας να περάσει χρόνια πολλά μαζί τους, χωρίς προβλήματα και χωρίς ακριβή συντήρηση.

Νew kid in town

H Cyclone μπαίνει ενεργά στον εμπορικό στίβο χάρη στη Mototrend SA, η οποία και ανέλαβε την εκπροσώπησή της στη χώρα μας. Πρόκειται για την premium μάρκα της Zonsen Motorcycle, ενός γίγαντα που περιλαμβάνεται στις σημαντικότερες βιομηχανίες της Κίνας και ο οποίος παράγει κυρίως μοτοσικλέτες (βενζινοκίνητες και ηλεκτρικές), τρίκυκλα, εξαρτήματα μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων, καθώς και συστημάτων πληροφορικής. Η Zonsen έχει περιουσιακά στοιχεία άνω των 141,8 εκατομμυρίων ευρώ, παράγει 4 εκατομμύρια μονάδες ετησίως και δημιούργησε τη μάρκα Cyclone το 1995. H εταιρεία έχει έδρα στη Σαγκάη και από τη στιγμή που το 2024 απέκτησε τον έλεγχο του Ομίλου Loncin αυτόματα έγινε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μοτοσυκλετών και scooter της Κίνας!

Το RX600 είναι ένα καλά εξοπλισμένο “crossover” που αναμένεται να κάνει αίσθηση στην αγορά, κυρίως λόγω της εξαιρετικής σχέσης ποιότητας-τιμής που προσφέρει. Έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις απαιτήσεις των πιο “περιπετειωδών” αναβατών, προσφέροντάς τους ένα σύνολο με κύρια χαρακτηριστικά την οδική συμπεριφορά, την προσεγμένη ποιότητα κατασκευής και τον επαρκέστατο εξοπλισμό.

Κινητήρας Α2

Το RX600 κινείται από έναν Euro5+ κινητήρα 550,4cc με δύο εν σειρά κυλίνδρους, που διαθέτουν τετραβάλβιδες κεφαλές και 2ΕΕΚ. Η ιπποδύναμή του είναι 47,6 ίπποι, προκειμένου να απευθυνθεί και σε νέους αναβάτες με δίπλωμα οδήγησης Α2, ενώ η παρεχόμενη ροπή των 45Nm υπόσχεται δυναμική απόκριση στο άνοιγμα του γκαζιού στις χαμηλές και μεσαίες στροφές. Χάρη στην αντιτριβική του τεχνολογία και τον κορυφαίας απόδοσης ηλεκτρονικό ψεκασμό προσφέρει κατανάλωση στα μόλις 4,3 lt/100Km, κάτι που συνεπάγεται με μεγάλη αυτονομία, που απαλάσσει τον αναβάτη από το άγχος του ανεφοδιασμού. Το κιβώτιο ταχυτήτων έχει 6 σχέσεις και υποστηρίζεται από υποβοηθούμενο συμπλέκτη περιορισμένης ολίσθησης. Η μοτοσυκλέτα διαθέτει δικάναλο ABS και traction control, αμφότερα με δυνατότητα έως και πλήρους απενεργοποίησης για όσους είτε κινούνται στο χώμα είτε αρέσκονται στη διασκεδαστική οδήγηση.

Κύρια χαρακτηριστικά

Το RX600 διαθέτει ατσάλινο περιμετρικό πλαίσιο δύο δοκών, το οποίο αγκαλιάζει τον κινητήρα και συνεργάζεται με ρυθμιζόμενη ανάρτηση. Αυτή απαρτίζεται από ένα ανεστραμμένο πιρούνι 41mm με ρυθμίσεις σε απόσβεση συμπίεσης και επαναφοράς και ένα μονό αμορτισέρ με μοχλικό σύστημα και επιπρόσθετη ρύθμιση του ελατηρίου του. Μπροστά υπάρχουν δύο κυματιστά δισκόφρενα διαμέτρου 305mm με ακτινικά τοποθετημένες τετραπίστονες δαγκάνες και πίσω ένας δίσκος 258mm με δαγκάνα ενός εμβόλου. Οι τροχοί είναι χυτοί ελαφρού κράματος 19/17 ιντσών και χρησιμοποιούν ελαστικά διπλής χρήσης χωρίς αεροθάλαμο σε διαστάσεις 110/80 μπροστά και 150/70 πίσω. Το ρεζερβουάρ καυσίμου έχει χωρητικότητα 18 λίτρων, το ύψος της σέλας είναι στα 820mm, το μεταξόνιο στα 1.425mm, η απόσταση από το έδαφος στα 175mm και τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Full LED, με τον προβολέα να διαθέτει τεχνολογία DRL (Φώτα Ημέρας).

Έχει ότι χρειάζεσαι

Στα στάνταρ αξεσουάρ περιλαμβάνονται έγχρωμη οθόνη TFT 6,75” με συνδεσιμότητα bluetooth, λειτουργίες Mirrorlink και πλοήγησης στροφή με στροφή, καθώς και εναλασσόμενο φωτισμό (μέρα/νύχτα). Περιλαμβάνονται επίσης διακόπτες με οπίσθιο φωτισμό, αισθητήρας πίεσης ελαστικών, διπλή σέλα, ρυθμιζόμενες μανέτες, αλουμινένια ποδιά κινητήρα, αλουμινένιο τιμόνι, πλευρικά προστατευτικά με βάσεις για προβολάκια, πλαϊνό και κεντρικό σταντ, σχάρα αποσκευών με ενσωματωμένες χειρολαβές συνεπιβάτη, ρυθμιζόμενη σε ύψος ζελατίνα φέρινγκ και δύο θύρες φόρτισης (12V και USB). Στον προαιρετικό εξοπλισμό υπάρχει και τριπλέτα αλουμινένιων βαλιτσών για τους λάτρεις των μακρινών οδοιπορικών.

Ο εξοπλισμός με μια ματιά

Έγχρωμη TFT οθόνη 6,75" με λειτουργία mirroring και πλοήγηση

Bluetooth συνδεσιμότητα

ABS ρυθμιζόμενο σε τρία στάδια

Traction Cobtrol με δυνατότητα απενεργοποίησης

Ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες

Ρυθμιζόμενη ανάρτηση

Full LED φωτισμός / Προβολέας DRL

Αισθητήρες πίεσης ελαστικών TPMS

Ρυθμιζόμενες μανέτες

Ρυθμιζόμενη ζελατίνα φέρινγκ

Αλουμινένια ποδιά κινητήρα

Προστατευτικά κάγκελα

Αλουμινένιο τιμόνι

Κεντρικό και πλαϊνό σταντ

Φωτιζόμενοι διακόπτες

Θύρα USB και παροχή ρεύματος 12V

Σε τιμή που δεν παίζεται

Το νέο Cyclone RX600 βρίσκεται ήδη στη χώρα μας και διατίθεται στην χαμηλότερη τιμή της κατηγορίας του, στα μόλις 4.995€! Είναι διαθέσιμο σε δύο χρωματικούς συνδυασμούς, λευκό και μαύρο, καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων και η απόκτησή του μπορεί να γίνει και μέσω των ευνοϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της αντιπροσωπείας, τα οποία περιλαμβάνουν και 18μηνη άτοκη εξόφληση με πιστωτική κάρτα.