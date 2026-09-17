Οι κλήσεις της Εθνικής Παίδων για τα προκριματικά στη Βοσνία

Γνωστές έγιναν οι κλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού της Εθνικής Παίδων, Παναγιώτη Καραγιάννη, για τον προκριματικό όμιλο στη Βοσνία.

Ο προπονητής της Εθνικής Παίδων, Παναγιώτης Καραγιάννης, κάλεσε τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές ενόψει της 1ης προκριματικής φάσης του EURO U17. Η Ελλάδα συμμετέχει στον 7ο όμιλο, με αντιπάλους τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Γιβραλτάρ και την Ισλανδία.

Οι αγώνες του Round 1 των προκριματικών θα διεξαχθούν στη Βοσνία, όσον αφορά τον όμιλο της Εθνικής, η οποία θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την οικοδέσποινα (23/9 14:00), Γιβραλτάρ (26/9 14:00) και Ισλανδία (29/9 14:00), με τους δύο πρώτους του γκρουπ να προκρίνονται στο Round 2 όσον αφορά τη League A.

Τερματοφύλακες: Βρεττάκος Γεώργιος (Ολυμπιακός), Σαρακασίδης Γεώργιος (ΑΕΚ), Τζατζάκης Κωνσταντίνος (Παναθηναϊκός).

Αμυντικοί: Βεριντιάνο Λούκας (SS Lazio), Δημόπουλος Ευγένιος (Ολυμπιακός), Ζενελάι Έντρι (Ολυμπιακός), Ζησόπουλος Γεώργιος (BVB Dortmund), Ξυδιάς Δημήτριος (Παναθηναϊκός), Τριχολίδης Ανέστης (AC Horsens), Τσιάβος Σταύρος (Ολυμπιακός).

Μέσοι: Αγιοβλασίτης Κλέων (Παναθηναϊκός), Δουραλής Παναγιώτης (ΠΑΟΚ), Καδόγλου Αλέξανδρος (Eintracht Frankfurt), Λούσκα Άρμπι (ΠΑΟΚ), Ντοριβάλ Νέτο Φεράζ Ιωάννης (ΠΑΟΚ), Τσαλπατούρος Χρήστος (ΟΦΗ).

Επιθετικοί: Κακάλης Χρήστος (ΠΑΟΚ), Τεντολούρης Γεώργιος (ΠΑΟΚ), Τσαντήλας Στέφανος (ΑΕΚ), Φώτης Παναγιώτης (Παναθηναϊκός), Χιντς Αλέξανδρο Βασίλης (SV Werder Bremen).