Παναθηναϊκός: «On fire» ο Ουναΐ - Οδεύει σε ρεκόρ γκολ στην καριέρα του

Ο Μαροκινός επιθετικός πέτυχε δύο γκολ κόντρα στην Κηφισιά και έχει τρία τέρματα σε τέσσερα παιχνίδια.

Ο Αζεντίν Ουναΐ σκοράρει με… τρελό ρυθμό και απέχει μια ανάσα από το να καταρρίψει από νωρίς στη σεζόν τον αριθμό γκολ που είχε πετύχει με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη του θητεία αλλά και στην καριέρα του.

Ο 26χρονος άσος έφτασε ήδη στα τρία γκολ στις τέσσερις πρώτες εμφανίσεις του στη δεύτερη…. θητεία του στους «πράσινους». Στη φετινή σεζόν ο Αφρικανός έχει αγωνιστεί όλα κι όλα 141 λεπτά, συνεπώς βρίσκει δίχτυα κάθε 47 αγωνιστικά λεπτά!

Το σημαντικό είναι ότι ετοιμάζεται να γράψει ρεκόρ στην καριέρα του. Στο πρώτο του πέρασμα από τον στον Παναθηναϊκό, τη σεζόν 2024/25, είχε συνολικά 5 γκολ σε 37 συμμετοχές. Ποτέ στην καριέρα σε μια σεζόν δεν έχει πετύχει πάνω από 5 γκολ. Πέρα από αυτή στον Παναθηναϊκό το 2024/25, είχε αντίστοιχο αριθμό το 2020/21 με την Αβράνς στην τρίτη κατηγορία της Γαλλίας, αλλά και την περίοδο 2025/26 με την Τζιρόνα στην LaLiga.