Αρχίζει το ευρωπαϊκό ταξίδι στη League Phase για τον ΟΦΗ

Οι Κρητικοί υποδέχονται στο Παγκρήτιο (19.45 Magenta Sport 2) τη γερμανική Χόφενχάιμ.

Στο Παγκρήτιο αρχίζει απόψε το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League.

Οι Κρητικοί στις 19.45 (Magenta Sport 2) υποδέχονται τη γερμανική Χόφενχάιμ και με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» θέλουν να παρουσιάσουν ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι σε έναν αντίπαλο με διαφορετικά χαρακτηριστικά και μεγάλη εμπειρία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Στον αγωνιστικό τομέα, ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Νικολάου και Μαρινάκη, ενώ επιστρέφουν στην αποστολή οι Σιέλης και Ισέκα, με τον Κύπριο στόπερ να αναμένεται να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα.

Η Χόφενχαϊμ ταξίδεψε στην Κρήτη έχοντας πάρει το πρώτο της τρίποντο στη φετινή Bundesliga, επικρατώντας 2-1 της Στουτγκάρδης, με τον Άνταμ Χλόζεκ να πετυχαίνει και τα δύο γκολ.

Τελευταία ευρωπαϊκή παρουσία της γερμανικής ομάδας ήταν τη σεζόν 2024-25, και πάλι στο Europa League, όταν τερμάτισε στην 27η θέση της League Phase με 9 βαθμούς και ρεκόρ 2-3-3 (11-14).

Πιθανές ενδεκάδες:

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας, Σιέλης, Πούγγουρας, Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Ντίκμαν, Αϊτόρ, Φούντας, Κόντρο.

Χόφενχαϊμ: Μπάουμαν, Ροτς, Χαϊντάρι, Καμπάκ, Τσουφάλ, Αβντουλάχου, Μπούργκερ, Κοντέ, Λέμπερλε, Ντάγκιμ, Χλόζεκ.