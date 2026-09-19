Την κεντρική σουίτα στον Βοτανικό πήρε ο Γιαννακόπουλος!

Η χθεσινή συνάντηση απλά επιβεβαίωσε τις αρμονικές σχέσεις. Κι αυτό διότι εδώ και καιρό οι δύο ισχυροί άνδρες ΚΑΕ και ΠΑΕ είχαν έρθει πιο κοντά. Μέσα στο καλοκαίρι μάλιστα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αγόρασε την πιο κεντρική σουίτα στο νέο παλάτι του Παναθηναϊκού!

Η πρόσκληση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου δεν ήταν μια τυχαία κίνηση. Ήταν μια κίνηση υψηλού συμβολισμού από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που κάλεσε τον Γιάννη Αλαφούζο στο τουρνουά που διεξάγεται στη μνήμη του πατέρα του. Όχι σε ένα οποιοδήποτε ματς αλλά σε αυτό το τουρνουά που παραδοσιακά λειαίνει και τις πιο δύσκολες γωνίες, έχει στόχο να φέρει πιο κοντά ανθρώπους του αθλητισμού και κατά κάποιον τρόπο να αποδώσει τιμή στο έργο του Παύλου.

Ο Γιάννης Αλαφούζος με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μπορεί να εμφανίστηκαν χθες μαζί για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια σχεδόν κοινής διαδρομής στην κεφαλή του συλλόγου, αλλά στην πραγματικότητα η σχέση τους είναι σε εξαιρετικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια.

Μια σχέση που επιβεβαιώθηκε και μέσα στο καλοκαίρι. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αγόρασε για τα… πολλά επόμενα χρόνια σουίτα στον Βοτανικό και μάλιστα αποτέλεσε επιθυμία του ίδιου του Αλαφούζου να του παραχωρηθεί η πιο κεντρική σε όλο το γήπεδο, ανάμεσα σε δεκάδες άλλα παρόμοια αιτήματα, με στόχο να αναγνωριστεί από την πλευρά της ΠΑΕ η μεγάλη βοήθεια που έχει προσφέρει στα δύσκολα στον κόσμο και στον σύλλογο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Η ανταπόκριση του DPG ήταν άμεση, καθώς ο ίδιος μπορεί να μην… καθόλου φαν του ποδοσφαίρου αλλά ο γιος του, Παύλος έχει μεγάλη αδυναμία στο ποδόσφαιρο και εξυπακούεται πως η οικογένεια πήρε με μεγάλη χαρά την πρωτοβουλία να εξασφαλίσει την παρουσία της στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Όλα δείχνουν μάλιστα πως αυτή ήταν η… πρώτη αλλά όχι και η τελευταία συνάντηση σε γήπεδο των δύο ανδρών καθώς φημολογείται πως ανανέωσαν το ραντεβού τους για κάποιο επόμενο μεγάλο αθλητικό event.