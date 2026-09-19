Ραφίνια: «Ο Γιαμάλ πρέπει να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα»

Ο Ραφίνια αποθέωσε τον Λαμίν Γιαμάλ σε δηλώσεις του στο «RAC1», υποστηρίζοντας ότι ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα, από τα νούμερα και τους τίτλους μέχρι και την κατάκτηση του Μουντιάλ.

Ο Ραφίνια πήρε ξεκάθαρη θέση για τη φετινή μάχη της Χρυσής Μπάλας, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι ο Λαμίν Γιαμάλ αξίζει να κατακτήσει το κορυφαίο ατομικό βραβείο.

Μιλώντας στο «RAC1», ο Βραζιλιάνος άσος της Μπαρτσελόνα, που είναι και αυτός μέσα στους υποψήφιους, στάθηκε στην αγωνιστική παρουσία του 19χρονου, αλλά και τις επιτυχίες που έχει ήδη καταγράψει σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο.

«Ο Λαμίν πρέπει να κερδίσει τη Χρυσή Μπάλα. Έχει τα νούμερα, έχει κερδίσει τρόπαια με τον σύλλογο και έχει κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 29χρονος.

Ο αρχηγός των «μπλαουγκράνα» δεν έμεινε εκεί , καθώς τόνισε και την τεράστια απήχηση που έχει ο Ισπανός στο ποδοσφαιρικό κοινό.

«Ο κόσμος θα πληρώσει ότι χρειάζεται για να τον δει να παίζει και εγώ θα το πλήρωνα επίσης», τόνισε ο Ραφίνια.