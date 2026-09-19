Δοκιμασίες για Πανιώνιο και Μαρκό, με στόχο να διατηρηθούν στην κορυφή

Με σκληροτράχυλες αναμετρήσεις συνεχίζεται η δράση στη Superbet League 2, καθώς το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής περιλαμβάνει παιχνίδια με σημαντικό βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Ο Πανιώνιος είναι μία από τις ομάδες που έχουν ξεκινήσει ιδανικά τη σεζόν, μετρώντας δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Οι «κυανέρυθροι» δοκιμάζονται το Σάββατο (19/9) στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας στις 16:00, με στόχο να διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η Ζάκυνθος θα αντιμετωπίσει την Ελλάς Σύρου.

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται την Κυριακή (20/9), με την Athens Kallithea να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό στις 16:00, σε ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Μία ώρα αργότερα, στις 17:00, η Μαρκό θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό Β', με τις δύο ομάδες να θέλουν να προσθέσουν ακόμη ένα τρίποντο στη συγκομιδή τους. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το SL2 Official.

Η αυλαία της 3ης αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα (21/9), με τον Πανθρακικό να υποδέχεται στη Κομοτηνή τη Νίκη Βόλου στις 17:00. Οι γηπεδούχοι αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ η Νίκη Βόλου θα επιδιώξει να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από την έδρα του Πανθρακικού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της Superbet League 2:

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

Αναγέννηση Καρδίτσας - Πανιώνιος (16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ζάκυνθος - Ελλάς Σύρου (17:00)

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου

Athens Kallithea - Πανσερραϊκός (16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ολυμπιακός Β’ - Μαρκό (17:00, SL2 Official)

Αστέρας AKTOR B - Απόλλων Καλαμαριάς (17:00)

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου

ΠΑΣ Πύργος - ΑΕΛ Novibet (16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Πανθρακικός - Νίκη Βόλου (17:00, SL2 Official)

ΠΑΟΚ Β’ - Νέστος Χρυσούπολης (17:00)