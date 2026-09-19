8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: «Εμφύλιος» στον τελικό με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» θα ολοκληρωθεί σήμερα (19/9), με την Παρτιζάν να αντιμετωπίζει την Μπουργκ και τον Παναθηναϊκό AKTOR να κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στον τελικό.

Το πρώτο ματς της διοργάνωσης ήταν άκρως θεαματικό. ΠΑΟΚ και Παρτιζάν έδειξαν καλά δείγματα, με τον αγώνα να κρίνεται κυριολεκτικά στο τελευταίο σουτ. Με τους Σέρβους να προηγούνται με 97-99, ο Νικ Καλάθης βρήκε με πάσα πίσω από την πλάτη τον Μάρκους Φόστερ και αυτός με buzzer-beater τρίποντο διαμόρφωσε το τελικό 100-99. Έτσι, ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση στον τελικό και περίμενε να μάθει τον αντίπαλό του.

Αυτός τελικά θα είναι ο Παναθηναϊκός AKTOR. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν δυσκολεύτηκε να πάρει τη νίκη απέναντι στον γαλλικό σύλλογο (90-69) και έτσι… κλείδωσε τον ελληνικό «εμφύλιο» για το φινάλε του τουρνουά.

Το Παρτιζάν-Μπουργκ θα διεξαχθεί στις 17:00 και το τζάμπολ του τελικού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και ΠΑΟΚ θα γίνει στις 20:00. Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από το ΣΚΑΙ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

17:00 Παρτιζάν - Μπουργκ

20:00 Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ