Τα φώτα στο ντέρμπι Άρη και Ηρακλή

Μετά από 15 χρόνια αναβιώνει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή.

Με δύο αγώνες ανοίγει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Εναρκτήριο παιχνίδι στις 19:00 (Novasports 2), με τον Ατρόμητο να υποδέχεται την Κηφισιά Tutu Deals. Αμφότεροι ψάχνουν την πρώτη φετινή νίκη τους στο πρωτάθλημα, μετρώντας από δύο βαθμούς στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια τους. Οι Περιστεριώτες έρχονται από την ισοπαλία με 1-1 στο Πανθεσσαλικό με τον Ηρακλή, ενώ το συγκρότημα του Λέτο από το εντός έδρας 0-0 με τον Λεβαδειακό.

Μισή ώρα αργότερα (19:30, Novasports Prime) ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή, στην πρώτη τους συνάντηση μετά το 2011, όταν και συνυπήρξαν για τελευταία φορά στη μεγάλη κατηγορία. Σε πίεση οι γηπεδούχοι μετά τις δύο απανωτές ήττες στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, σε ανοδική τροχιά δείχνει ο Γηραιός που έρχεται από την ισοπαλία με τον Ατρόμητο.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής:

Σάββατο 19/9

19:00 Ατρόμητος-Κηφισιά Tutu Deals

19:30 Άρης-Ηρακλής

Κυριακή 20/9

17:00 Λεβαδειακός-Ολυμπιακός

18:00 Βόλος Elabet-ΑΕΚ

19:00 ΟΦΗ-Αστέρας Aktor

19:30 Καλαμάτα-Παναθηναϊκός

21:00 Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ

